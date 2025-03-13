В Кривом Роге будут судить чиновника ТЦК, который вносил ложные сведения в реестр военнообязанных

Чиновник ТЦК внес ложные сведения в Единый государственный реестр военнообязанных о 22 военнообязанных, четверо из которых выехали за границу и не вернулись.

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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника одного из РТЦК и СП г. Кривой Рог. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Установлено, что обвиняемый использовал свое служебное положение для внесения ложных сведений в Единый государственный реестр военнообязанных о 22 военнообязанных, четверо из которых выехали за границу и не вернулись.

«Усилиями прокуроров при оперативном сопровождении ДВКР СБУ 22 военнообязанных возвращены на учет в РТЦК и СП», — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования обвиняемому была применена мера пресечения – особое обязательство. Вместе с этим, прокуроры Криворожской специализированной прокуратуры подали апелляционную жалобу на постановление следственного судьи, которая в настоящее время находится на рассмотрении.

В прокуратуре добавили, что чиновнику инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах или компьютерных сетях, совершенное лицом, имеющим доступ к ней.

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