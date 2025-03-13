ТЦК прислал повестку погибшему военному – не провели сверку данных

В ТЦК не провели сверку данных и прислали повестку погибшему военному.

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В Тернопольской области в адрес старшего сержанта Вооруженных сил Украины Андрея Иванюка, который погиб в октябре прошлого года, поступила повестка из Чертковского районного территориального центра комплектования (РТЦК). Согласно документу, погибший воин должен был явиться для уточнения данных. Об инциденте сообщила сестра Андрея Иванюка в соцсетях, подчеркнув, что повестка поступила из того же военкомата, который пять месяцев назад сообщал о гибели ее брата.

Женщина требует публичного извинения перед семьей погибшего и назначения «служебного расследования такой недопустимой халатности и некомпетентности, конечным результатом которого должны быть дисциплинарные взыскания».В Тернопольском областном ТЦК и социальной поддержки объяснили, что это произошло из-за технического сбоя в автоматизированной системе «Оберіг», которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. Указано, что в результате ошибки не была проведена надлежащая сверка с обновленными списками погибших.

Соответствующие органы уже проводят проверку для установления причин сбоя и разработки мер по предотвращению подобных случаев в будущем.

В ведомстве извинились за инцидент и пообещали усилить контроль за процессом формирования и рассылки повесток.

В ТЦК выразили соболезнования родным и близким погибшего и заявили, что уже проводится проверка причин сбоя и принимаются меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

«Мы понимаем, что эта ситуация нанесла боль семье и близким Андрея Васильевича, и приносим искренние извинения за причиненные моральные страдания. Уверяем, что по данному факту уже проводится проверка, чтобы установить причины сбоя и принять необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем», - высказались в Тернопольском областном ТЦК СП.

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