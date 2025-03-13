Індійського суддю звинувачують у неприязному поводженні з адвокатом під час засідання

Асоціація адвокатів Керали подала скаргу на суддю за образу адвокатки в судовому залі.

Фото: TV9 Bharatvarsh

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Асоціація адвокатів Високого суду Керали подала скаргу на суддю Абдула Рахіма Бадхаруудіна за те, що він образив адвокатку Саріту Томас під час судового засідання. Як повідомляє The Indian Express, інцидент стався, коли адвокатка попросила більше часу для підготовки вакалату після смерті її чоловіка, який раніше був представником у справі. Суддя, за словами Томас, відповів їй образливо, запитавши: «Хто такий Алекс Скарія?» і продовжив засідання, що спричинило емоційний розлад у адвокатки.

На наступний день адвокати бойкотували засідання судді Бадхаруудіна, вимагаючи публічних вибачень перед Томас. Асоціація також повідомила, що отримала численні скарги на неналежну поведінку судді в минулому, і закликала до дисциплінарного розслідування його дій. Адвокати наполягають, що вибачення повинні бути публічними, оскільки образа сталася в залі суду.

У свою чергу, головний реєстратор Високого суду Керали підтвердив, що суддя перебуває у відпустці, а рішення щодо скарги наразі залишається за головою суду.

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