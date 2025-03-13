Индийского судью обвиняют в неприязненном обращении с адвокатом во время заседания

Ассоциация адвокатов Кералы подала жалобу на судью за оскорбление адвоката в судебном зале.

Фото: TV9 Bharatvarsh

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Ассоциация адвокатов Высокого суда Кералы подала жалобу на судью Абдула Рахима Бадхаруудина за то, что он оскорбил адвоката Сариту Томас во время судебного заседания. Как сообщает The Indian Express, инцидент произошел, когда адвокат попросила больше времени для подготовки вакалата после смерти ее мужа, который ранее был представителем по делу. Судья, по словам Томас, ответил ей оскорбительно, спросив: «Кто такой Алекс Скария?» и продолжил заседание, что вызвало эмоциональное расстройство у адвоката.

На следующий день адвокаты бойкотировали заседание судьи Бадхаруудина, требуя публичных извинений перед Томас. Ассоциация также сообщила, что получила многочисленные жалобы на неподобающее поведение судьи в прошлом, и призвала к дисциплинарному расследованию его действий. Адвокаты настаивают, что извинения должны быть публичными, поскольку оскорбление произошло в зале суда.

В свою очередь, главный регистратор Высокого суда Кералы подтвердил, что судья находится в отпуске, а решение по жалобе в настоящее время остается за председателем суда.

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