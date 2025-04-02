В Ужгороді учень приніс до школи макет міни

В Ужгороді евакуювали школу через підозрілий предмет, принесений учнем.

Фото: Поліція Закарпатської області

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1 квітня в Ужгороді відбулася евакуація учнів та персоналу однієї зі шкіл після виявлення підозрілого предмету. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції об 14:46. Як з’ясувалося, предмет приніс до школи учень п’ятого класу. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Інспекторка Служби освітньої безпеки, вживаючи усіх заходів безпеки, негайно організувала евакуацію учнів та працівників навчального закладу. На місце події були викликані вибухотехніки, які встановили, що підозрілий предмет є масогабаритним макетом мінометної міни калібру 82 мм.

Предмет було вилучено, і, як підтвердила поліція, загрози життю та здоров'ю дітей не було. Наразі ювенальні поліцейські працюють з родиною учня, який приніс макет до школи.

Поліція звертається до громадян із закликом дотримуватись правил безпеки, не зберігати підозрілі предмети вдома та слідкувати за поведінкою дітей. У разі виявлення підозрілих об'єктів необхідно одразу звертатися до поліції.

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