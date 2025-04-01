У Києві викрито трьох адвокатів, які мали несанкціонований доступ до Реєстру судових рішень і бачили заплановані обшуки

Завдяки такому доступу адвокати могли бачити заплановані правоохоронцями обшуки, повідомляє НАБУ.

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За дорученням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором повідомлено про підозру трьом столичним адвокатам, викритим на систематичних несанкціонованих діях з інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Про це повідомили в САП та НАБУ.

Дії адвокатів кваліфіковано за ч. 2 ст. 376-1 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено таке. Із серпня 2022 року по грудень 2023 року організатор злочину та двоє виконавців (усі особи здійснювали адвокатську діяльність в одному з офісів у м. Києві) за допомогою спеціального програмного забезпечення систематично здійснювали несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

До своєї незаконної діяльності група адвокатів залучила інших осіб, які володіють спеціальними знаннями у сфері інформаційних технологій та були раніше засуджені за злочини щодо несанкціонованого втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем.

Слідством з’ясовано, що адвокати за допомогою спеціального програмного забезпечення у вигляді спеціально створеного чат-боту, незаконно використовуючи логін і пароль судді одного із судів м. Києва, протягом тривалого часу систематично здійснювали несанкціонований доступ до закритої (непублічної) частини інформації в зазначеному Реєстрі. Спеціальний скрипт кожні 12 годин збирав дані та зміст нових судових рішень щодо клієнтів адвокатів і дозволяв проводити ручний пошук у реєстрі.

Це дозволяло фактично в режимі реального часу моніторити та отримувати відомості про ймовірні заплановані обшуки, клопотання щодо яких до судів подавалися правоохоронними органами, а також забезпечувало їм доступ до повного тексту судових рішень, наявних у Реєстрі, без знеособлення даних.

Отриману таким способом інформацію особи використовували у своїй адвокатській діяльності, у т.ч. при наданні правової допомоги власним клієнтам та клієнтам адвокатського бюро.

Крім того, встановлено, що значна частина відомостей у Реєстрі, до яких відбувався несанкціонований доступ, стосувалася кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося детективами Національного антикорупційного бюро України під судовим контролем Вищого антикорупційного суду. Це фактично призвело до того, що в деяких кримінальних провадженнях особи, щодо яких детективами було отримано ухвали слідчих суддів Вищого антикорупційного суду про надання дозволу на проведення обшуку, заздалегідь були обізнані про можливість такої слідчої дії, що в підсумку не дало змоги слідству досягти мети обшуку.

Відтак, підозрювані систематично отримували закриту інформацію про слідчі дії, щоб попереджати клієнтів. Усього здійснено майже 40 тисяч пошукових запитів та переглянуто понад 7,5 тис. судових рішень

На сьогодні досудове розслідування за вказаними фактами, а також за фактом можливого вчинення інших, у тому числі корупційних, правопорушень віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, депутати повернулися до розгляду законопроекту про приховування судових справ від громадськості у Реєстрі судових рішень. Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти закон про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації, військового обліку та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи.

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