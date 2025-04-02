В Україні розпочався «сезон тиші» – що не можна робити

З 1 квітня по 15 червня діє заборона на стрільбу, феєрверки та шумову діяльність.

Фото: life.ko.net.ua

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З 1 квітня по 15 червня в Україні розпочинається традиційний «сезон тиші», що є частиною природоохоронних заходів для забезпечення безпеки тварин під час їх масового розмноження.

Відповідно до 39 статті Закону України «Про Тваринний світ», протягом цього періоду забороняється проводити діяльність, що може викликати шум. Зокрема, не дозволяються:

стрільба;

вибухові роботи;

запуск феєрверків;

санітарні вирубки;

використання моторних човнів;

організація транспортних змагань.

Особливу обережність слід виявляти в лісах, степах і біля водойм. Тому під час відпочинку на природі рекомендується відмовитись від їзди на автівках та гучного прослуховування музики, щоб не спричиняти стрес для тварин.

Також вводяться обмеження на риболовлю: ловити рибу можна лише з берега та за допомогою однієї вудки з двома гачками або спінінга з однією приманкою. Забороняється риболовля на нерестовищах, підводне полювання, пересування човнами і проведення спортивних рибальських змагань.

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