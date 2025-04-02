В Украине начался «сезон тишины» – что нельзя делать

С 1 апреля по 15 июня в Украине начинается традиционный «сезон тишины», что является частью природоохранных мероприятий для обеспечения безопасности животных во время их массового размножения.
В соответствии с 39 статьей Закона Украины «О животном мире», в течение этого периода запрещается проводить деятельность, которая может вызвать шум. В частности, не разрешаются:
Особую осторожность следует проявлять в лесах, степях и возле водоемов. Поэтому во время отдыха на природе рекомендуется отказаться от езды на автомобилях и громкого прослушивания музыки, чтобы не вызывать стресс для животных.
Также вводятся ограничения на рыбалку: ловить рыбу можно только с берега и с помощью одной удочки с двумя крючками или спиннинга с одной приманкой. Запрещается рыбалка на нерестилищах, подводная охота, передвижение на лодках и проведение спортивных рыболовных соревнований.
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