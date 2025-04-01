Ветерани через Дію зможуть отримувати 1500 грн щоквартально на спорт

Ветерани можуть оформити виплату на спорт у Дії.

Фото: diia_gov

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Ветерани можуть щоквартально оформлювати виплату в 1500 грн на спортивні заняття через застосунок Дія. Як повідомили в Дії, кошти можна витратити на заняття у спортзалі, басейні чи спортивних секціях.

Для отримання виплати необхідно зайти в додаток, вибрати розділ "Сервіси", потім обрати "Ветеранський спорт". Після цього слід ознайомитися з правилами, вибрати картку для зарахування коштів, перевірити заявку та надіслати її.

Подача заявки доступна до 20 квітня, а кошти надійдуть протягом шести робочих днів. Програмою можуть скористатися учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, які мають код платника податків і підтверджений статус у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

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