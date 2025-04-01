Укрзалізниця відновила інтеграцію з Армія+ для військових та поновила онлайн-сервіси

Онлайн-сервіси Укрзалізниці після кібер-атаки відновлено на 90%.

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«Укрзалізниця» відновила інтеграцію з сервісом «Армія+» для військовослужбовців, що дозволяє їм купувати квитки зі спецрезерву, а також моніторити й автовикуповувати квитки через застосунок та на сайті перевізника. Крім того, для найбільш популярних міжнародних рейсів повернуто верифікацію через «Дія.Підпис».

За інформацією пресслужби, наразі вже відновлено понад 90% онлайн-сервісів для пасажирів. Очікується, що незабаром повернеться портал для замовлення додаткових послуг, а також програма лояльності. Продовжуються роботи над відновленням відображення квитків, що зникли з акаунтів користувачів через кібератаки.

Що стосується вантажних перевезень, «Укрзалізниця» планує відновити ці сервіси в першій декаді квітня. Наразі оформлення документів для перевезення вантажів здійснюється у паперовому вигляді.

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