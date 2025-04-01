Стівен Спілберг очолив список найбагатших знаменитостей світу за версією Forbes

Forbes назвав 78-річного Стівена Спілберга найбагатшим знаменитістю 2025 року.

Фото: ITC.ua

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Американський кінорежисер і продюсер Стівен Спілберг очолив 39-й щорічний рейтинг найбагатших знаменитостей світу, опублікований журналом Forbes. Згідно з рейтингом, статок 78-річного Спілберга оцінюється в 5,3 мільярда доларів.

Це не перший раз, коли Спілберг потрапляє до списку найбагатших американців. Він вперше з’явився у рейтингу Forbes у 1994 році, через рік після виходу його культового фільму «Парк Юрського періоду» (1993), який отримав три «Оскари» і зібрав понад 900 мільйонів доларів у світовому прокаті. На сьогоднішній день Спілберг зняв більше 30 фільмів і став продюсером численних інших проектів. Окрім заробітку від кінематографії, він також отримує 2% від продажу квитків у тематичних парках Universal Studios.

Друге місце в рейтингу займає режисер Джордж Лукас, творець всесвіту «Зоряних воєн». Статки 80-річного Лукаса оцінюються у 5,1 мільярда доларів.

Третє місце посідає легенда баскетболу Майкл Джордан, чий статок становить 3,5 мільярда доларів. Джордан, шестиразовий чемпіон НБА та дворазовий золотий олімпійський призер, продовжує залишатися одним із найбільш фінансово успішних спортсменів в історії.

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