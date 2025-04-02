Практика судів
  1. В Україні

У Пенсійному фонді пояснили нюанси обчислення середньої зарплати для виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві

08:12, 2 квітня 2025
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для страхових виплат, є 12 календарних місяців роботи перед місяцем, в якому стався нещасний випадок.
У Пенсійному фонді пояснили нюанси обчислення середньої зарплати для виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді повідомили нюанси обчислення середньої зарплати для виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві.

Зазначається, що розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для страхових виплат, є 12 календарних місяців роботи перед місяцем, в якому стався нещасний випадок, за тим місцем роботи, де нещасний випадок мав місце.

Якщо людина працювала на підприємстві, де стався страховий випадок, менше 12 календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до останнього числа місяця).

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць, середній заробіток обчислюється за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.

Якщо ж у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку заробітку в людини з поважних причин не було взагалі або страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання права на страхову виплату.

У разі коли тарифна ставка не встановлена, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленої законом на день настання права на страхову виплату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

зарплата Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обставини оголошення сигналу «Повітряна тривога» у певному регіоні необхідно вважати загальновідомими, тобто такими, що не потребують доказування – Верховний Суд

Розглядаючи справу під час повітряної тривоги, суд мав вирішити питання про відкладення розгляду справи.

Деклараційна кампанія завершена – що вказав у декларації заступник голови ВККС Олексій Омельян

У декларації Олексія Омельяна – 14 об’єктів нерухомості, однак більшість з них належить «особі, з якою спільно проживає та не перебуває у шлюбі».

Підписувати позов чи скаргу потрібно після викладення основного тексту – Верховний Суд

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду мав вирішити питання щодо призначення підпису та місця його розташування в письмовому документі, у тому числі в апеляційній чи касаційній скарзі.

Члени ВККС подали декларації – які об’єкти задекларував голова Комісії Андрій Пасічник

Голова ВККС Андрій Пасічник вказав 9 об’єктів нерухомості, серед яких право користування службовою квартирою та орендований восени 2024 року житловий будинок у Києві, що належить дружині екс-заступника голови НАЗК.

Кабмін затвердив порядок виплати держслужбовцям надбавки за володіння англійською мовою

Як вказали у НАДС, виплата надбавки посилить мотивацію державних службовців в опануванні англійської мови та використанні її у роботі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду