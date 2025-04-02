У жителя Хмельниччини погрозами вимагали 200 тисяч доларів

На Хмельниччині затримали жителів Одеси та Вінниці, а також місцеву мешканку за підозрою у вимаганні коштів у місцевого жителя. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Встановлено, що спільники, під надуманим приводом, з погрозою насильства вимагали у чоловіка 200 тисяч доларів США.
На підставі зібраних доказів трьом особам оголошено підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.