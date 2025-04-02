У жителя Хмельниччини погрозами вимагали 200 тисяч доларів

Троє людей з погрозою насильства вимагали у чоловіка $200 тисяч.

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На Хмельниччині затримали жителів Одеси та Вінниці, а також місцеву мешканку за підозрою у вимаганні коштів у місцевого жителя. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що спільники, під надуманим приводом, з погрозою насильства вимагали у чоловіка 200 тисяч доларів США.

На підставі зібраних доказів трьом особам оголошено підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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