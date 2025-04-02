У жителя Хмельницкой области угрозами вымогали 200 тысяч долларов

Три человека с угрозой насилия требовали у мужчины $200 тысяч.

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В Хмельницкой области задержали жителей Одессы и Винницы, а также местную жительницу по подозрению в вымогательстве средств у местного жителя. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что подельники, под надуманным предлогом, с угрозой насилия требовали у мужчины 200 тысяч долларов США.

На основании собранных доказательств трем лицам сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

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