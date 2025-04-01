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Члени ВККС подали декларації – які об’єкти задекларував голова Комісії Андрій Пасічник

18:01, 1 квітня 2025
Голова ВККС Андрій Пасічник вказав 9 об’єктів нерухомості, серед яких право користування службовою квартирою та орендований восени 2024 року житловий будинок у Києві, що належить дружині екс-заступника голови НАЗК.
Члени ВККС подали декларації – які об’єкти задекларував голова Комісії Андрій Пасічник
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31 березня завершилася кампанія декларування публічних службовців. «Судово-юридична газета» вирішила проаналізувати, що вказали у деклараціях за 2024 рік члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Отже, голова ВККС Андрій Пасічник подав декларацію за кілька днів до «дедлайну», 29 березня.

Серед дев’яти об’єктів нерухомості вказав житловий будинок площею 457,6 кв м у селі Косівщина Сумської області вартістю 1 930 099 грн, на який має «право користування на підставі спільної власності». Власником будинку є дружина голови ВККС Наталія Пасічник.

Також він має право користування у зв’язку із спільною власністю на земельну ділянку 2100 кв м у тій же Косівщині.

Крім того, Андрій Пасічник має у власності з 2020 року земельну ділянку 4015 кв м у Руднівці Сумської області. Вартість ділянки на дату набуття вказана 40,4 тисячі грн. Там же він має у власності земельну ділянку 929 кв м, яку, як вказано в декларації, придбав у 2020 році всього за 9355 грн та житловий будинок 41,6 кв м, придбаний в 2021 році за невідому суму.

У декларації за 2024 рік Андрій Пасічник вказав, що з 2022 року має в оренді квартиру у Києві 48,3 кв м, якою користується разом з родиною. Власником квартири є КП «Спецжитлофонд». Вочевидь, це службове житло.

Однак з жовтня 2024 року голова ВККС вирішив користуватися для проживання земельною ділянкою 600 кв м та житловим будинком 152,2 кв м у Києві. Вартість земельної ділянки на дату набуття права складає 398 125 грн, як вказав Пасічник, а стосовно будинку – вартість невідома.

Прикметно, що власником цієї орендованої Пасічником землі є Пресняков Іван Євгенійович, який раніше займав посаду заступника голови НАЗК. А власником орендованого будинку є його дружина Наталія Корнієнко.

Чи користується зараз голова ВККС одночасно і службовим житлом, і будинком в оренді, з декларації не випливає.

Крім того, має у спільній сумісній власності квартиру у Сумах 81,08 кв м.

Щодо автомобілів, то, як випливає з декларації, їх у родини три.

З червня 2024 року Андрій Пасічник користується авто дружини HONDA CR-V 2021 р. в. вартістю 880 тисяч грн. З 2022 року він користується авто дружини RENAULT MEGANE 2013 р. в. вартістю 210 тисяч грн. У власності самого голови ВККС Suzuki Samurai 1994 р. в. вартістю 40 тисяч грн та причіп.

Дружина Наталія Пасічник має корпоративні права у ТОВ «Регіональна юридична група» та ТОВ «Будкомінвест». Також вона є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Регіональна юридична група».

Її дохід від зайняття підприємницькою діяльністю за 2024 рік склав 1 868 532 грн.

Сам Андрій Пасічник вказав, що отримав у ВККС 3 727 452 грн зарплати. Тобто, приблизно 310 621 грн на місяць. Нагадаємо, що законодавці раніше встановили винагороду членам ВККС від 236 тисяч грн.

Також він задекларував 503 тисячі грн доходу від відчуження нерухомого майна і 1224 грн кешбеку.

У валюті дружина голови ВККС зберігає готівкою 66 тисяч доларів США, Андрій Пасічник – 12 790 доларів у банку.

Також 28 березня 2025 року голова ВККС задекларував суттєві зміни у майновому стані – задекларував 175 492 грн зарплати.

Нагадаємо, Андрій Пасічник призначений на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішенням Вищої ради правосуддя від 1 червня 2023 року.

До цього у 2020–2023 роках очолював Управління повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС декларація НАЗК

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Члени ВККС подали декларації – які об’єкти задекларував голова Комісії Андрій Пасічник

Голова ВККС Андрій Пасічник вказав 9 об’єктів нерухомості, серед яких право користування службовою квартирою та орендований восени 2024 року житловий будинок у Києві, що належить дружині екс-заступника голови НАЗК.

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