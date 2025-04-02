$15 тисяч за допомогу в ухиленні від мобілізації — підозрюється юрист одного з підприємств Запоріжжя

Юрист пообіцяв матері мобілізованого посприяти у виготовленні документів про непридатність до проходження військової служби.

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У Запоріжжі повідомлено про підозру юристу одного з підприємств, який вимагав 15 тисяч доларів за сприяння в організації незаконного перетину кордону. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, юрист комерційної структури пообіцяв матері мобілізованого у березні 2025 року військовослужбовця посприяти у виготовленні документів про непридатність до проходження військової служби. Це дало б її синові можливість звільнитися з лав ЗСУ за станом здоров'я та безперешкодно виїхати за кордон.

За надання цієї послуги підозрюваний вимагав 15 тисяч доларів, частину яких планував передати іншим учасникам злочинної схеми ухилення від мобілізації.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» під час отримання обумовленої суми. Наразі за рішенням суду до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже мільйон гривень.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.