$15 тысяч за помощь в уклонении от мобилизации — подозревается юрист одного из предприятий Запорожья

Юрист пообещал матери мобилизованного помочь в изготовлении документов о непригодности к прохождению военной службы.

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В Запорожье сообщено о подозрении юристу одного из предприятий, который требовал 15 тысяч долларов за содействие в организации незаконного пересечения границы. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, юрист коммерческой структуры пообещал матери мобилизованного в марте 2025 года военнослужащего помочь в изготовлении документов о непригодности к прохождению военной службы. Это дало бы ее сыну возможность освободиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья и беспрепятственно выехать за границу.

За предоставление этой услуги подозреваемый требовал 15 тысяч долларов, часть из которых планировал передать другим участникам преступной схемы уклонения от мобилизации.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины «на горячем» во время получения обусловленной суммы. На данный момент по решению суда к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога почти в миллион гривен.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

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