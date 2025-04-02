В Гоструде объяснили, какая процедура увольнения работника, если работодатель скончался

Для прекращения трудового договора работник должен предоставить в центр занятости ряд документов.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по труду рассказало о нюансе увольнения работника в случае смерти работодателя.

В частности, к специалисту управления инспекционной деятельности в Кировоградской области за консультацией обратилась женщина, которая работала у предпринимателя на территории Светловодской громады. С марта 2022 года она находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Когда отпуск закончился, женщина узнала, что ее работодатель – ФОП, скончался.

Смерть работодателя-физического лица или вступление в силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим является основанием для прекращения трудового договора в соответствии с п. 8-1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ.

Процедуру прекращения трудового договора в случае вышеуказанных обстоятельств определяет Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 14.10.2022 № 1172.

Для прекращения трудового договора в соответствии с Порядком работник подает в электронном или бумажном виде в любой центр занятости:

заявление о прекращении трудового договора, где указывает информацию о смерти работодателя-физического лица или вступлении в силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;

копию свидетельства о смерти или копию решения суда, вступившего в законную силу, если имеется;

копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

информацию о работодателе: фамилию, имя, отчество (если есть) работодателя – физического лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или индивидуальный налоговый номер (для физического лица – предпринимателя) (если есть такой у работодателя);

копию экземпляра трудового договора или приказа (распоряжения) о приеме на работу, а в случае их отсутствия – сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

копию трудовой книжки – если имеется.

В день подачи работником заявления центр занятости сообщает ПФУ и ГНС о прекращении трудового договора и отправляет им соответствующую информацию о работнике и работодателе.

Дата прекращения трудового договора – это день подачи заявления работником.

В течение трех рабочих дней с момента получения информации о прекращении трудового договора Пенсионным фондом Украины вносится соответствующая информация в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Центр занятости по требованию работника на основании сведений из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования вносит запись о прекращении трудового договора в трудовую книжку, которую предоставил работник, с указанием причины увольнения в соответствии с п. 8-1 ч. 1 ст. 36 КЗоТ, но не ранее чем через три рабочих дня с дня подачи заявления.

Если работник не имеет нужных документов и центр занятости по этой причине не может прекратить трудовой договор, работник может подать иск в суд. Таким образом, он сможет установить юридический факт прекращения трудовых отношений.

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