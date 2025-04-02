В Пенсионном фонде объяснили нюансы исчисления средней зарплаты для выплат в связи с несчастным случаем на производстве

Расчетным периодом, за который исчисляется средняя заработная плата для страховых выплат, 12 календарных месяцев работы перед месяцем, в котором произошел несчастный случай.

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В Пенсионном фонде сообщили нюансы исчисления средней зарплаты для выплат в связи с несчастным случаем на производстве.

Расчетным периодом, за который исчисляется средняя заработная плата для страховых выплат, является 12 календарных месяцев работы перед месяцем, в котором произошел несчастный случай, по тому месту работы, где несчастный случай имел место.

Если человек работал на предприятии, где произошел страховой случай, менее 12 календарных месяцев, средняя заработная плата исчисляется фактически отработанными календарными месяцами (с первого до последнего числа месяца).

В случае когда застрахованное лицо находилось в трудовых отношениях меньше календарного месяца, средний заработок исчисляется за фактически отработанное время (календарные дни) перед наступлением страхового случая.

Если же в расчетном периоде перед наступлением страхового случая заработка у человека по уважительным причинам не было вообще или страховой случай наступил в первый день работы, средняя заработная плата определяется исходя из тарифной ставки (должностного оклада) или ее части, установленной на день наступления права на страховую выплату.

В случае, когда тарифная ставка не установлена, расчет производится по размеру минимальной заработной платы (или ее части), установленной законом на день наступления права на страховую выплату.

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