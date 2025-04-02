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В Ужгороде ученик принес в школу макет мины

12:12, 2 апреля 2025
В Ужгороде эвакуировали школу из-за подозрительного предмета, принесенного учеником.
В Ужгороде ученик принес в школу макет мины
Фото: Полиция Закарпатской области
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1 апреля в Ужгороде состоялась эвакуация учащихся и персонала одной из школ после обнаружения подозрительного предмета. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 14:46. Как выяснилось, предмет принес в школу ученик пятого класса. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Инспектор Службы образовательной безопасности, принимая все меры безопасности, немедленно организовала эвакуацию учащихся и работников учебного заведения. На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые установили, что подозрительный предмет является массогабаритным макетом минометной мины калибра 82 мм.

Предмет был изъят, и, как подтвердила полиция, угрозы жизни и здоровью детей не было. Сейчас ювенальные полицейские работают с семьей ученика, который принес макет в школу.

Полиция обращается к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности, не хранить подозрительные предметы дома и следить за поведением детей. В случае обнаружения подозрительных объектов необходимо сразу обращаться в полицию.

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Ужгород школа

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