У Дніпрі водій Volkswagen вирішив перевірити, як добре літає його авто – відео

Драгер не здивував та показав 1,86 проміле.

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У Дніпрі водій Volkswagen вирішив перевірити, як добре літає його автомобіль. Про подію розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Що може піти не так, якщо сісти за кермо в стані сп’яніння? Правильно — абсолютно все. У Дніпрі водій Volkswagen, схоже, вирішив перевірити, як добре "літає" його авто», - зазначив він.

На щастя, кажуть у поліції, машина залишилася на землі, хоч і не там, де мала б бути.

«Драгер не здивував — 1,86 проміле. Та й водій не заперечував: каже, "випив пляшечку та й не одну"», - додає Білошицький.

Зрештою, автовласник отримав протоколи за керування в нетверезому стані та порушення ПДР. Далі слово за судом.

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