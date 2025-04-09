Міноборони розробило концепцію забезпечення житлом військових

В пріоритеті – підтримка учасників бойових дій, сімей загиблих, важкопоранених, звільнених з військової служби.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України розробило нову Концепцію житлового забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей. Документ, що передбачає кардинальні зміни в системі надання житла військовим, уже пройшов внутрішнє погодження і переданий на розгляд центральним органам виконавчої влади. Наразі триває його громадське обговорення. Про це повідомили у відомстві.

Новий підхід, що пропонується в концепції, орієнтований на створення прозорої та ефективної системи житлового забезпечення, яка враховує потреби різних категорій військових, зокрема учасників бойових дій, сімей загиблих, важкопоранених та осіб, звільнених з військової служби.

Одночасно з розробкою концепції завершується підготовка до цифровізації процесу квартирного обліку військовослужбовців. Це дозволить зробити процедури більш прозорими, забезпечити ефективний контроль за використанням житлового фонду та покращити загальну організацію обліку.

В межах цієї роботи також розроблено та затверджено Алгоритм виключення службового житла з фонду Міноборони, що дасть можливість тисячам сімей військових, які нині проживають у службових квартирах, отримати право на постійне проживання в них.

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