Стало відомо, коли НАЗК розпочне перевірку електронних декларацій за 2024 рік

Наразі у декларантів є час для виправлення помилок у деклараціях.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», кампанія декларування тривала до 23:59 31 березня 2025 року.

Перевірку поданих електронних декларацій за 2024 рік планують розпочати перевіряти цьогоріч у травні. Про це повідомило Міністерство юстиції України з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Це пов’язано з тим, що декларанти мають 30 днів для виправлення помилок у деклараціях з моменту їх подання.

Процес декларування доходів і майна є важливим етапом, який вимагає відповідальності та ретельності, однак навіть досвідчені декларанти можуть припуститися помилок», - сказано у повідомленні.

В Єдиному державному реєстрі декларацій передбачена можливість їх виправлення. Головне — зробити це правильно та вчасно, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

У разі виявлення помилки скористайтеся наступним алгоритмом для внесення змін:

- увійдіть у свій персональний кабінет.

- знайдіть подану декларацію — біля неї кнопка «Подати виправлену декларацію», яка буде активною протягом 30 днів з моменту подання документа.

- натисніть на кнопку — система створить чернетку виправленої декларації.

- внесіть необхідні корективи у дані декларації.

- збережіть зміни, після цього чернетка виправленої декларації буде збережена.

- подайте чернетку виправленої декларації.

У Мін’юсті зазначили, що виправлений варіант можна подати лише один раз протягом 30 днів після подання основної декларації. У випадку, якщо термін сплив або вже була використана можливість внесення змін є можливість повідомити про виявлену помилку. Для цього необхідно виконати наступні кроки:

- увійти в персональний електронний кабінет Реєстру декларацій.

- перейти до вкладки «Мої повідомлення», яка розташована поруч із вкладками «Мої документи» та «Мій профіль».

- створити нове повідомлення, вказавши в ньому деталі виявлених помилок та пояснення причин їх допущення, це повідомлення можна оформити в довільній формі.

Зміна типу декларації не передбачена, але якщо ви:

- помилково подали декларацію «Кандидата на посаду» – просто подайте нову декларацію правильного типу;

- помилково обрали інший тип декларації замість «При звільненні» – потрібно повідомити НАЗК через вкладку «Мої повідомлення» у персональному кабінеті та подати декларацію «При звільненні» за відповідний період;

- помилково обрали тип декларації «Я продовжую виконувати функції держави….» чи «Я припинив(-ла) виконувати функції держави…» замість «Щорічна» – у вас є 30 днів на виправлення такої позначки.

- подали декларацію неправильного типу за минулий період – повідомте про це НАЗК через вкладку «Мої повідомлення» в особистому кабінеті Реєстру декларацій.

Раніше Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

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