Практика судів
  1. В Україні

Стало відомо, коли НАЗК розпочне перевірку електронних декларацій за 2024 рік

12:38, 9 квітня 2025
Наразі у декларантів є час для виправлення помилок у деклараціях.
Стало відомо, коли НАЗК розпочне перевірку електронних декларацій за 2024 рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», кампанія декларування тривала до 23:59 31 березня 2025 року.

Перевірку поданих електронних декларацій за 2024 рік планують розпочати перевіряти цьогоріч у травні. Про це повідомило Міністерство юстиції України з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Це пов’язано з тим, що декларанти мають 30 днів для виправлення помилок у деклараціях з моменту їх подання.

Процес декларування доходів і майна є важливим етапом, який вимагає відповідальності та ретельності, однак навіть досвідчені декларанти можуть припуститися помилок», - сказано у повідомленні.

В Єдиному державному реєстрі декларацій передбачена можливість їх виправлення. Головне — зробити це правильно та вчасно, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

У разі виявлення помилки скористайтеся наступним алгоритмом для внесення змін:

- увійдіть у свій персональний кабінет.

- знайдіть подану декларацію — біля неї кнопка «Подати виправлену декларацію», яка буде активною протягом 30 днів з моменту подання документа.

- натисніть на кнопку — система створить чернетку виправленої декларації.

- внесіть необхідні корективи у дані декларації.

- збережіть зміни, після цього чернетка виправленої декларації буде збережена.

- подайте чернетку виправленої декларації.

У Мін’юсті зазначили, що виправлений варіант можна подати лише один раз протягом 30 днів після подання основної декларації. У випадку, якщо термін сплив або вже була використана можливість внесення змін є можливість повідомити про виявлену помилку. Для цього необхідно виконати наступні кроки:

- увійти в персональний електронний кабінет Реєстру декларацій.

- перейти до вкладки «Мої повідомлення», яка розташована поруч із вкладками «Мої документи» та «Мій профіль».

- створити нове повідомлення, вказавши в ньому деталі виявлених помилок та пояснення причин їх допущення, це повідомлення можна оформити в довільній формі.

Зміна типу декларації не передбачена, але якщо ви:

- помилково подали декларацію «Кандидата на посаду» – просто подайте нову декларацію правильного типу;

- помилково обрали інший тип декларації замість «При звільненні» – потрібно повідомити НАЗК через вкладку «Мої повідомлення» у персональному кабінеті та подати декларацію «При звільненні» за відповідний період;

- помилково обрали тип декларації «Я продовжую виконувати функції держави….» чи «Я припинив(-ла) виконувати функції держави…» замість «Щорічна» – у вас є 30 днів на виправлення такої позначки.

- подали декларацію неправильного типу за минулий період – повідомте про це НАЗК через вкладку «Мої повідомлення» в особистому кабінеті Реєстру декларацій.

Раніше Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація мінюст НАЗК реєстр декларацій декларування електронна декларація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду