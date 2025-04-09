Стало известно, когда НАПК начнет проверку электронных деклараций за 2024 год

На данный момент у декларантов есть время для исправления ошибок в декларациях.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», кампания декларирования длилась до 23:59 31 марта 2025 года.

Проверку поданных электронных деклараций за 2024 год планируют начать в этом году в мае. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

«Это связано с тем, что декларанты имеют 30 дней для исправления ошибок в декларациях с момента их подачи.

Процесс декларирования доходов и имущества является важным этапом, который требует ответственности и тщательности, однако даже опытные декларанты могут допустить ошибки», — сказано в сообщении.

В Едином государственном реестре деклараций предусмотрена возможность их исправления. Главное — сделать это правильно и вовремя, чтобы избежать возможных негативных последствий.

В случае обнаружения ошибки воспользуйтесь следующим алгоритмом для внесения изменений:

войдите в свой персональный кабинет.

найдите поданную декларацию — рядом с ней будет кнопка «Подать исправленную декларацию», которая будет активна в течение 30 дней с момента подачи документа.

нажмите на кнопку — система создаст черновик исправленной декларации.

внесите необходимые коррективы в данные декларации.

сохраните изменения, после чего черновик исправленной декларации будет сохранен.

подайте черновик исправленной декларации.

В Минюсте отметили, что исправленный вариант можно подать только один раз в течение 30 дней после подачи основной декларации. В случае, если срок истек или уже была использована возможность внесения изменений, есть возможность сообщить о выявленной ошибке. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

войти в персональный электронный кабинет Реестра деклараций.

перейти на вкладку «Мои сообщения», которая расположена рядом с вкладками «Мои документы» и «Мой профиль».

создать новое сообщение, указав в нем детали обнаруженных ошибок и пояснение причин их допущения, это сообщение можно оформить в произвольной форме.

Изменение типа декларации не предусмотрено, но если вы:

ошибочно подали декларацию «Кандидат на должность» — просто подайте новую декларацию правильного типа;

ошибочно выбрали другой тип декларации вместо «При увольнении» — нужно сообщить НАЗК через вкладку «Мои сообщения» в персональном кабинете и подать декларацию «При увольнении» за соответствующий период;

ошибочно выбрали тип декларации «Я продолжаю выполнять функции государства…» или «Я прекратил(-а) выполнять функции государства…» вместо «Ежегодная» — у вас есть 30 дней на исправление такой отметки.

подали декларацию неправильного типа за прошлый период — сообщите об этом НАЗК через вкладку «Мои сообщения» в личном кабинете Реестра деклараций.

Ранее Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

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