Стало известно, когда НАПК начнет проверку электронных деклараций за 2024 год

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», кампания декларирования длилась до 23:59 31 марта 2025 года.
Проверку поданных электронных деклараций за 2024 год планируют начать в этом году в мае. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
«Это связано с тем, что декларанты имеют 30 дней для исправления ошибок в декларациях с момента их подачи.
Процесс декларирования доходов и имущества является важным этапом, который требует ответственности и тщательности, однако даже опытные декларанты могут допустить ошибки», — сказано в сообщении.
В Едином государственном реестре деклараций предусмотрена возможность их исправления. Главное — сделать это правильно и вовремя, чтобы избежать возможных негативных последствий.
В случае обнаружения ошибки воспользуйтесь следующим алгоритмом для внесения изменений:
В Минюсте отметили, что исправленный вариант можно подать только один раз в течение 30 дней после подачи основной декларации. В случае, если срок истек или уже была использована возможность внесения изменений, есть возможность сообщить о выявленной ошибке. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
Изменение типа декларации не предусмотрено, но если вы:
Ранее Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.
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