31 марта — последний день подачи декларации за 2024 год

После подачи декларации лицо имеет возможность один раз исправить ошибки в течение 30 дней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что кампания декларирования продолжается до 23:59 31 марта 2025 года.

«Не откладывайте — подайте декларацию через Единый государственный реестр деклараций», — сообщили в НАПК.

После подачи декларации лицо имеет возможность один раз исправить ошибки в течение 30 дней.

Специалисты контакт-центра НАПК сегодня консультируют до 22:00 по телефону (044) 200 06 94.

«Учтите, что из-за большого количества обращений ожидание может длиться более 10 минут, а если все линии заняты — соединение может не состояться. Рекомендуем обратиться к антикоррупционному уполномоченному по месту работы или воспользоваться Базой знаний НАПК.

Для технической помощи пишите на [email protected]», — говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что за неподачу декларации или нарушение сроков предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Ранее Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.