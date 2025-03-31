Сокращение штатных должностей, вызванное переводом воинских формирований на штаты военного времени, является основанием для зачисления военнослужащих в распоряжение — Верховный Суд

Верховный Суд высказал позицию о праве командования принимать решения об освобождении военнослужащих от занимаемых должностей и их дальнейшем назначении.

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Сокращение штатных должностей и изменение организационно-штатной структуры, в частности в случае перевода воинских формирований на штаты военного времени, являются законными основаниями для зачисления военнослужащих в распоряжение должностных лиц для решения вопроса об их дальнейшем служебном использовании.

Неуказание в приказе конкретного подпункта соответствующего положения не является основанием для отмены такого приказа, если его издание соответствует требованиям действующего законодательства. На это указал в своем постановлении Кассационный административный суд Верховного Суда от 7 февраля 2025 года по делу №520/1298/23 по иску лица к военному оперативному командованию и воинской части об отмене приказа об освобождении от должности и зачислении в распоряжение.

Обстоятельства дела

Истец был призван на военную службу по мобилизации 22 июня 2022 года и назначен на должность техника отделения автоматизированной обработки информации. Приказом командующего войсками от 9 декабря 2022 года истец был освобожден от занимаемой должности и зачислен в распоряжение другой воинской части на основании плана перемещения.

Истец оспорил этот приказ, требуя восстановления на должности, поскольку в нем отсутствуют основания для освобождения. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, ссылаясь на правомерность изменений в структуре воинских частей во время военного положения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил частично, мотивировочную часть изменил в части мотивов отказа в удовлетворении иска.

Как отметил Верховный Суд, сокращение штатных должностей и изменения организационно-штатной структуры, вызванные переводом воинских формирований на штаты военного времени, являются основаниями для зачисления военнослужащих в распоряжение. Это предусмотрено пунктом 116 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года №1153/2008.

В случаях, когда воинское формирование переходит на штаты военного времени, командование имеет право принимать решения об освобождении военнослужащих от занимаемых должностей и их дальнейшем назначении.

Кроме того, сам факт отсутствия в приказе конкретного подпункта пункта 116 Положения №1153/2008 не является самостоятельным основанием для отмены оспариваемого приказа, поскольку не опровергает выводы, изложенные в нем. При этом Верховный Суд руководствовался подходом, что отмена административного акта возможна только при условии, если нарушение процедуры существенно повлияло на законность принятого решения.

Автор: Наталя Мамченко

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