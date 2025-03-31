Скорочення штатних посад, викликані переведенням військових формувань на штати воєнного часу, є підставами для зарахування військовослужбовців у розпорядження — Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію про право командування приймати рішення щодо увільнення військовослужбовців від займаних посад і їх подальшого призначення.

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Скорочення штатних посад та зміна організаційно-штатної структури, зокрема у разі переведення військових формувань на штати воєнного часу, є законними підставами для зарахування військовослужбовців у розпорядження посадових осіб для вирішення питання щодо їх подальшого службового використання.

Незазначення у наказі конкретного підпункту відповідного положення не є підставою для скасування такого наказу, якщо його видання відповідає вимогам чинного законодавства. На це вказав у своїй постанові Касаційний адміністративний суд Верховного Суду від 7 лютого 2025 року по справі №520/1298/23 за позовом особи до військового оперативного командування та військової частини про скасування наказу про увільнення від посади та зарахування у розпорядження.

Обставини справи

Позивач призваний на військову службу за мобілізацією 22 червня 2022 року та призначений на посаду техніка відділення автоматизованої обробки інформації. Наказом командувача військ від 9 грудня 2022 року позивача увільнено від займаної посади та зараховано у розпорядження іншої військової частини на підставі плану переміщення.

Позивач оскаржив цей наказ, вимагаючи поновлення на посаді, оскільки у ньому відсутня підстави для увільнення. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, посилаючись на правомірність змін у структурі військових частин під час воєнного стану.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, мотивувальну частину змінив в частині мотивів відмови у задоволенні позову.

Як зазначив Верховний Суд, скорочення штатних посад та зміни організаційно-штатної структури, викликані переведенням військових формувань на штати воєнного часу, є підставами для зарахування військовослужбовців у розпорядження. Це передбачено пунктом 116 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.

У випадках, коли військове формування переходить на штати воєнного часу командування має право приймати рішення щодо увільнення військовослужбовців від займаних посад і їх подальшого призначення.

Крім того, сам факт відсутності у наказі конкретного підпункту пункту 116 Положення №1153/2008 не є самостійною підставою для скасування оскаржуваного наказу, оскільки не спростовує висновки, які викладено у ньому. При цьому Верховний Суд керувався підходом, що скасування адміністративного акта можливе лише за умови, якщо порушення процедури мало істотний вплив на законність прийнятого рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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