Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін намагався скасувати вирок в українському суді — чим все закінчилося

В Україні голову Держдуми РФ Володіна заочно засуджено до 15 років в’язниці.

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Хмельницький апеляційний суд залишив у силі вирок щодо голови Держдуми рф В’ячеслава Володіна, якого заочно засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна за зазіхання на територіальну цілісність України. Скаргу його захисника суд відхилив, повідомляє пресслужба суду.

За вироком, Володін за попередньою змовою з іншими депутатами, представниками влади та збройних сил РФ, на засіданні Держдуми 15 лютого 2022 року підтримав постанову зі зверненням до Путіна з проханням розглянути питання про визнання РФ самопроголошених "донецької та луганської народних республік", як "самостійних, суверенних і незалежних держав".

22 лютого 2022 року він також проголосував за ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званим "лднр".

В апеляційній скарзі адвокат просив скасувати вирок місцевого суду та закрити кримінальне провадження у зв`язку з відсутністю в діях Володіна складу інкримінованого злочину.

Колегія суддів апеляційного суду звернула увагу, що за Конституцією України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, тому будь-які дії, пов`язані зі зміною меж території держави чи державного кордону без проведення всеукраїнського референдуму, утворюють об`єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 110 КК України.

"Визнання інших державних утворень, так званих "луганської народної республіки" та "донецької народної республіки", у межах міжнародно визнаних кордонів України на її території, є діями, спрямованими саме на зміну меж території та державного кордону України", – зазначила колегія суддів.

Після ратифікації 22 лютого 2022 року договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, РФ під приводом допомоги так званим "лнр і днр" 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочала бойові дії з метою зміни меж території та державного кордону України, унаслідок чого загинула значна кількість людей та що спричинило інші тяжкі наслідки.

Тому В’ячеслав Володін, будучи представником влади та голосуючи за вказані постанову та ратифікацію договорів про дружбу з лднр, вчинив посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вважає апеляційний суд.

Фактичні об`єктивні обставини та перевірені апеляційним судом докази підтверджують умисел обвинуваченого та свідчать про попередню домовленість між собою осіб, які брали участь у голосуванні та прийнятті рішень – констатував суд.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/22916/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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