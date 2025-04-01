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У ТЦК нагадали, як отримати статус учасника бойових дій

08:48, 1 квітня 2025
Документи для отримання статусу УБД подаються до ТЦК та СП за місцем військового обліку.
У ТЦК нагадали, як отримати статус учасника бойових дій
Фото: armyinform.com.ua
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Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, як отримати статус учасника бойових дій. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Автоматичне надання статусу

- Військова частина вносить необхідні відомості.

- Якщо дані відповідають вимогам, статус УБД надається автоматично.

- Рішення ухвалюється в режимі реального часу.

 Розгляд через Комісію

Термін розгляду – до одного місяця з дня отримання документів.

Якщо рішення не влаштовує, його можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.

Отримання статусу УБД після звільнення з військової служби

Підготовка документів

Необхідні документи:

- Заява за встановленою формою.

- Копії сторінок паспорта.

- Копія ідентифікаційного номера.

- Дві кольорові фотокартки 3х4 (на матовому папері).

 Подання документів

Документи подаються до ТЦК та СП за місцем військового обліку.

ТЦК та СП самостійно направляє запит до військової частини.

Військова частина або вносить дані до Реєстру УБД, або передає документи до Комісії.

- Отримання статусу УБД через Комісію

 Підготовка документів

Необхідні документи:

- Заява за встановленою формою.

- Дві фотокартки 3х4 (матовий папір).

- Документи, що підтверджують участь у бойових діях (за наявності):

- Довідки.

- Витяги з бойових донесень.

- Витяги з журналів бойових дій / вахтових журналів.

- Копії польотних листів.

- Довідка про обставини травми.

- Інші документи, що підтверджують виконання бойових завдань.

Документи потрібно надіслати поштою на адресу Комісії, яка закріплена за військовою частиною.

Якщо заявник не має потрібних довідок або витягів, Комісія самостійно направить запит до військової частини.

Особливий випадок: військовополонені

 Хто має право на отримання статусу УБД?

 Військовослужбовці, які:

- Перебувають у полоні.

- Були взяті в заручники.

- Зникли безвісти за особливих обставин.

 Процедура оформлення

Документи подають командири військових частин.

Родини отримують витяг із протоколу про надання статусу УБД, після чого можуть отримати витяг з Реєстру.

Відновлення посвідчення УБД

Куди звертатися?

Подати рапорт до ТЦК та СП та додати необхідні документи.

 Якщо посвідчення втрачено або викрадено:

- Заява до поліції.

- Оголошення в ЗМІ про втрату.

- Копія втраченого посвідчення (за наявності).

- Дві фотокартки 3х4.

 Якщо посвідчення пошкоджене:

- Оригінал пошкодженого посвідчення.

- Лист талонів та його копія.

- Дві фотокартки 3х4.

 Якщо посвідчення знищене під час виконання бойового завдання:

- Дві фотокартки 3х4.

- Дочекатися результатів службового розслідування.

 Якщо особа звільнена з військової служби:

- Написати заяву до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.  

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військовослужбовці ТЦК УБД

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