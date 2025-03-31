Невідомі дрони над науковим центром ЄС – в Італії розслідують можливу російську шпигунську операцію

У справу втрутилася міланська прокуратура.

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В Італії розпочали розслідування щодо п'яти польотів невідомих дронів над дослідницьким центром ЄС у місті Іспра. Безпілотники можуть бути російськими, повідомляють ANSA та Corriere della Sera.

Розслідування веде антитерористичний відділ міланської прокуратури. За останній місяць зафіксовано п’ять випадків, коли дрони, ймовірно, російського походження, з’являлися в районі наукового центру.

В Іспрі розташовані об’єкти Об’єднаного дослідницького центру Європейського Союзу, де проводяться стратегічні дослідження у сфері ядерної енергетики, навколишнього середовища та безпеки. Крім того, у цьому регіоні має свої об’єкти італійська оборонно-аерокосмічна компанія Leonardo, яка спеціалізується на розробці військової техніки та систем безпеки.

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