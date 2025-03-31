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На Сумщині судитимуть військового, який продав прилади нічного бачення і витратив гроші на азартні ігри

17:10, 31 березня 2025
Фігурант отримав прилади нічного бачення та бінокуляри, однак замість того, щоб передати їх військовим, вирішив продати.
На Сумщині судитимуть військового, який продав прилади нічного бачення і витратив гроші на азартні ігри
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Судитимуть військовослужбовця однієї з частин, дислокованої в Сумській області, який привласнив обладнання на понад 4,5 млн гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, військовий привласнив прилади нічного бачення та бінокуляри загальною вартістю понад 4,5 млн гривень.

ДБР вказує, що фігурант, відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року він отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передачі військовим вирішив їх продати.

Чоловік запропонував своєму знайомому придбати два прилади нічного бачення та два бінокуляри за понад 430 тисяч гривень для подальшого перепродажу. Він відправив обладнання поштою, а отримані кошти витратив на азартні ігри.

Завдяки своєчасним оперативним заходам вдалося знайти та повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 млн гривень. Для відшкодування решти завданих збитків подано цивільний позов.

Військовослужбовця обвинувачують у привласненні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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військові ДБР військовослужбовці

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