На Львівщині посадовця  підозрюють у закупівлі товарів для військових зі збитками на 1,8 млн грн

Чоловік, обіймаючи посаду заступника одного із сільських голів Львівської області, використав своє службове становище в інтересах двох товариств.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці повідомлено про підозру колишньому посадовцю однієї із сільрад Львівщини у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік, обіймаючи посаду заступника одного із сільських голів Львівської області, використав своє службове становище в інтересах київського та львівського товариств.

Зокрема, у ході проведення публічних закупівель товарів, призначених для потреб військових, посадовець безпідставного включив до ціни таких податок на додану вартість. При цьому достовірно знаючи, що на період воєнного стану, відповідно до законодавства, товари оборонного призначення та для потреб ЗСУ звільняються від оподаткування ПДВ.

У результаті протиправних дій територіальній громаді завдано збитків у вигляді безпідставно сплаченого податку на додану вартість на загальну суму 1,8 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.