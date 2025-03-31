Марін Ле Пен засудили до 4 років у справі про розкрадання коштів, її не допустять до виборів у 2027 році

Марін Ле Пен позбавили права займати державні посади на пʼять років.

Фото: nbcnews.com

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі суд визнав Марін Ле Пен винною у розтраті коштів Європарламенту.

Згодом видання Le Monde повідомило, що Марін Ле Пен засудили до 4 років ув'язнення, 2 з яких умовно, а ще два — з носінням елекронного браслету, а також 5 років дискваліфікації з держслужби. Вона не зможе балотуватись у президенти Франції у 2027 році.

Судді винесли вирок про дискваліфікацію з тимчасовим виконанням на 5 років, вирок набуває чинності негайно, навіть якщо Марін Ле Пен подасть апеляцію. Це означає, що Марін Ле Пен не зможе балотуватись на президентських виборах 2027 року. Вона залишила залу суду, не дочекавшись оголошення вироку.

Суд дійшов висновку, що загальні збитки склали 2,9 мільйона євро — саме стільки Європарламент витратив на оплату праці осіб, які фактично працювали на партію, а не виконували свої офіційні обов’язки.

Європарламент виділяв ці гроші на покриття витрат депутатів, зокрема й на зарплати помічникам. Але їх не можна було використовувати на діяльність власної партії.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Парижа вимагає 5 років в’язниці для Марін Ле Пен.

Протягом судового процесу, що триває з 30 вересня, Марін Ле Пен неодноразово заперечувала свою провину, стверджуючи, що справа має політичне підґрунтя.

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