Практика судів
  1. У світі

Марін Ле Пен засудили до 4 років у справі про розкрадання коштів, її не допустять до виборів у 2027 році

14:28, 31 березня 2025
Марін Ле Пен позбавили права займати державні посади на пʼять років.
Марін Ле Пен засудили до 4 років у справі про розкрадання коштів, її не допустять до виборів у 2027 році
Фото: nbcnews.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі суд визнав Марін Ле Пен винною у розтраті коштів Європарламенту.

Згодом видання Le Monde повідомило, що Марін Ле Пен засудили до 4 років ув'язнення, 2 з яких умовно, а ще два — з носінням елекронного браслету, а також 5 років дискваліфікації з держслужби. Вона не зможе балотуватись у президенти Франції у 2027 році.

Судді винесли вирок про дискваліфікацію з тимчасовим виконанням на 5 років, вирок набуває чинності негайно, навіть якщо Марін Ле Пен подасть апеляцію. Це означає, що Марін Ле Пен не зможе балотуватись на президентських виборах 2027 року. Вона залишила залу суду, не дочекавшись оголошення вироку.

Суд дійшов висновку, що загальні збитки склали 2,9 мільйона євро — саме стільки Європарламент витратив на оплату праці осіб, які фактично працювали на партію, а не виконували свої офіційні обов’язки.

Європарламент виділяв ці гроші на покриття витрат депутатів, зокрема й на зарплати помічникам. Але їх не можна було використовувати на діяльність власної партії.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Парижа вимагає 5 років в’язниці для Марін Ле Пен.

Протягом судового процесу, що триває з 30 вересня, Марін Ле Пен неодноразово заперечувала свою провину, стверджуючи, що справа має політичне підґрунтя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Документи для участі у конкурсі на посади суддів Апеляційної палати ВАКС можна подати з 1 по 30 червня – ВККС

У ВККС вирішили дочекатися змін до закону, які дозволять повторно брати участь у конкурсі кандидатам, для яких попередній конкурс виявився невдалим.

На запрошення головного Рабина України до Києва прибув особистий духовний радник Трампа

Головний Равин України Моше Реувен Асман, який з перших днів війни бере активну участь у допомозі країні для перемоги над російським ворогом і син якого загинув на фронті, захищаючи Батьківщину, запросив до Києва свого доброго знайомого Марка Бернса.

Скорочення штатних посад, викликані переведенням військових формувань на штати воєнного часу, є підставами для зарахування військовослужбовців у розпорядження — Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію про право командування приймати рішення щодо увільнення військовослужбовців від займаних посад і їх подальшого призначення.

Для участі у доборі на 1 800 посад суддів місцевих судів подали документи 8 549 кандидатів – як проходили добори попередніх років

Добори 2011, 2012, 2013 та 2017 років проходили більш скромно, але регулярно.

Верховний Суд висловився щодо необґрунтованості вимог Міноборони доопрацювати документи для призначення одноразової грошової допомоги, незважаючи на судове рішення про факт спільного проживання

Незважаючи на наявність в документах, поданих для отримання одноразової грошової допомоги зазначеного судового рішення, Міністерство оборони України повернуло їх на доопрацювання з вимогою надання документів, яким встановлено факт перебування на утриманні загиблого – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва