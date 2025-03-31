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Марин Ле Пен приговорили к 4 годам по делу о хищении средств, ее не допустят до выборов в 2027 году

14:28, 31 марта 2025
Марин Ле Пен лишили права занимать государственные должности на пять лет.
Марин Ле Пен приговорили к 4 годам по делу о хищении средств, ее не допустят до выборов в 2027 году
Фото: nbcnews.com
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента.

Позже издание Le Monde сообщило, что Марин Ле Пен приговорили к 4 годам лишения свободы, из которых 2 — условно, а еще 2 — с ношением электронного браслета, а также 5 годам дисквалификации от государственной службы. Она не сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

Судьи вынесли приговор о дисквалификации с немедленным вступлением в силу на 5 лет, даже если Марин Ле Пен подаст апелляцию. Это означает, что Марин Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года. Она покинула зал суда, не дождавшись оглашения приговора.

Суд пришел к выводу, что общий ущерб составил 2,9 миллиона евро — именно столько Европарламент потратил на оплату труда лиц, которые фактически работали на партию, а не выполняли свои официальные обязанности.

Европарламент выделял эти средства для покрытия расходов депутатов, в том числе на зарплаты помощникам. Однако использовать их на деятельность собственной партии было запрещено.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа требует 5 лет тюрьмы для Марин Ле Пен.

В течение судебного процесса, который длится с 30 сентября, Марин Ле Пен неоднократно отрицала свою вину, утверждая, что дело имеет политическую подоплеку.

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Франция

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