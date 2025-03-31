В случае игнорирования повестки военнообязанный попадает в розыск – ТЦК

Украинцев предупредили об ответственности за игнорирование повесток.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета, в частности, не игнорировать повестки, которые поступают по почте. Если лицо отказывается получить повестку или не приходит по вызову, оно может быть объявлено в розыск.

Об этом сообщил заместитель начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Якунин. Он пояснил, что сейчас идет работа по оповещению военнообязанных с помощью «Укрпочты», и призвал не игнорировать такие сообщения.

«Попрошу не игнорировать такие сообщения, то есть повестки, которые поступают вам средствами Укрпочты, потому что если военнообязанный отказывается получать и не прибывает по такому сообщению, также он будет попадать в соответствующий розыск», - отметил Якунин.

Он также добавил, что сообщение в отношении таких лиц будет передаваться в Национальную полицию для дальнейших действий и привлечения к ответственности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что суды начали проверять данные, дошла ли до адресата повестка ТЦК, по трекеру «Укрпочты».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.