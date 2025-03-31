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В случае игнорирования повестки военнообязанный попадает в розыск – ТЦК

16:52, 31 марта 2025
Украинцев предупредили об ответственности за игнорирование повесток.
В случае игнорирования повестки военнообязанный попадает в розыск – ТЦК
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В Украине военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета, в частности, не игнорировать повестки, которые поступают по почте. Если лицо отказывается получить повестку или не приходит по вызову, оно может быть объявлено в розыск.

Об этом сообщил заместитель начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Якунин. Он пояснил, что сейчас идет работа по оповещению военнообязанных с помощью «Укрпочты», и призвал не игнорировать такие сообщения.

«Попрошу не игнорировать такие сообщения, то есть повестки, которые поступают вам средствами Укрпочты, потому что если военнообязанный отказывается получать и не прибывает по такому сообщению, также он будет попадать в соответствующий розыск», - отметил Якунин.

Он также добавил, что сообщение в отношении таких лиц будет передаваться в Национальную полицию для дальнейших действий и привлечения к ответственности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что суды начали проверять данные, дошла ли до адресата повестка ТЦК, по трекеру «Укрпочты».

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повестка ТЦК военнообязанный

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