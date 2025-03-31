У разі ігнорування повістки військовозобов'язаний потрапляє в розшук – ТЦК

Українців попередили про відповідальність за ігнорування повісток.

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В Україні військовозобов'язані повинні дотримуватись правил військового обліку, зокрема, не ігнорувати повістки, які надходять поштою. Якщо особа відмовляється отримати повістку або не приходить за викликом, вона може бути оголошена в розшук.

Про це повідомив заступник начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін. Він пояснив, що наразі триває робота щодо оповіщення військовозобов'язаних за допомогою «Укрпошти», і закликав не ігнорувати такі повідомлення.

«Попрошу не ігнорувати такі повідомлення, тобто повістки, які надходять вам засобами Укрпошти, тому що якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати та не прибуває за таким повідомленням, також він буде потрапляти до відповідного розшуку», — зазначив Якунін.

Він також додав, що повідомлення щодо таких осіб буде передаватися до Національної поліції для подальших дій і притягнення до відповідальності.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що суди почали перевіряти дані, чи дійшла до адресата повістка ТЦК, за трекером «Укрпошти».

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