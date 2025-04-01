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Нотаріуси зобов’язані щомісяця звітувати про договори купівлі-продажу, дарування та спадщину — податкова

10:18, 1 квітня 2025
У ДПС нагадали, що у звітах має зазначатися вартість кожного договору, сума сплаченого податку, а також інші дані, передбачені податковим розрахунком.
Нотаріуси зобов’язані щомісяця звітувати про договори купівлі-продажу, дарування та спадщину — податкова
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Державна податкова служба України нагадала, що нотаріуси зобов’язані щомісяця подавати до контролюючого органу інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, дарування та свідоцтва про право на спадщину.

У звітах має зазначатися вартість кожного договору, сума сплаченого податку, а також інші дані, передбачені податковим розрахунком. Звітність подається у формі додатку 4ДФ, відповідно до наказу Мінфіну №4 від 13.01.2015. Позиція щодо необхідності подання нотаріусами інформації по формі та у строки, визначені для податкового розрахунку, погоджена з Міністерством фінансів України.

Вся подана інформація накопичується в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО). Вона використовується для:

- перевірки правильності нарахувань;

- заповнення громадянами декларацій про майновий стан і доходи,  публічними службовцями – для заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- підтвердження доходів для підприємств, установ та організацій.

Якщо нотаріус не подасть інформацію або зробить помилки, то відповідні відомості будуть відсутні в ДРФО.

Оскільки нотаріуси виконують функції податкового агента в частині подання інформації про посвідчені договори, за порушення порядку подання такої інформації передбачена відповідальність.

За неподання або невчасне подання відомостей, а також за помилки у звітах передбачені штрафи:

- 1020 грн – за перше порушення;

- 2040 грн – за повторне порушення протягом року.

Новації передбачено змінами, внесеними з 1 січня 2025 року до Податкового кодексу України Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану».

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