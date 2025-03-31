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У парку «Феофанія» випадково знайшли дві мінометні міни

18:41, 31 березня 2025
У парку «Феофанія» та селі Гатне знайдено небезпечні боєприпаси часів Другої світової війни.
У парку «Феофанія» випадково знайшли дві мінометні міни
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У Київській області та столиці виявили кілька боєприпасів часів Другої світової війни. У парку «Феофанія» в Голосіївському районі чоловік під час прогулянки помітив дві мінометні міни калібру 50 мм. Також на будівельному майданчику в селі Гатне, що на Київщині, робітники знайшли артилерійський снаряд калібру 107 мм.

На місцях виявлення боєприпасів працювали сапери Мобільного рятувального центру ДСНС України. Всі вибухонебезпечні предмети були вилучені та доставлені для подальшого знищення.

Попри те, що боєприпаси пролежали в ґрунті протягом тривалого часу, вони залишаються небезпечними. Спеціалісти нагадують, що при виявленні підозрілих предметів необхідно негайно телефонувати за номером «101» і не ризикувати своїм життям.

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ДСНС Київ боєприпаси

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