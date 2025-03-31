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В Україні стартує збір даних щодо складу державних службовців

14:00, 31 березня 2025
В Україні розпочинається збір даних для Звіту КСДС за І квартал 2025 року.
В Україні стартує збір даних щодо складу державних службовців
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Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що стартує збір даних про кількісний та якісний склад державних службовців.

 Інформація подається до 13 квітня 2025 року (станом на 31 березня 2025 року) через вебпортал відповідно до наказу НАДС «Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення» (від 21.03.2023 № 40-23), що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 за № 533/39589.

Відповідальні особи за подання звітної інформації від територіальних органів державного органу та районних, районних у містах Києві та Севастополі державних (військових) адміністрацій складають звіт та подають для узагальнення до державного органу вищого рівня.

Завантажити звітність.

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держслужбовці держслужба НАДС

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