В парке «Феофания» случайно нашли две минометные мины

В Киевской области и столице обнаружили несколько боеприпасов времен Второй мировой войны. В парке «Феофания» в Голосеевском районе мужчина во время прогулки заметил две минометные мины калибра 50 мм. Также на строительной площадке в селе Гатное, что на Киевщине, рабочие нашли артиллерийский снаряд калибра 107 мм.
На местах обнаружения боеприпасов работали саперы Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины. Все взрывоопасные предметы были изъяты и доставлены для дальнейшего уничтожения.
Несмотря на то, что боеприпасы пролежали в почве в течение длительного времени, они остаются опасными. Специалисты напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно звонить по номеру «101» и не рисковать своей жизнью.
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