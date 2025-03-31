В Сумской области будут судить военного, который продал приборы ночного видения и потратил деньги на азартные игры

Фигурант получил приборы ночного видения и бинокулярные очки, однако вместо того, чтобы передать их военным, решил продать.

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Будут судить военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированной в Сумской области, который присвоил оборудование на сумму более 4,5 млн гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, военнослужащий присвоил приборы ночного видения и бинокулярные очки на общую сумму более 4,5 млн гривен.

По данным ГБР, фигурант, ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, хранившемуся на складах. В конце 2024 года он получил приборы ночного видения и бинокулярные очки для оснащения штурмовой роты, однако вместо передачи их военнослужащим решил продать.

Мужчина предложил своему знакомому приобрести два прибора ночного видения и бинокулярные очки за более чем 430 тысяч гривен с целью последующей перепродажи. Он отправил оборудование по почте, а полученные средства потратил на азартные игры.

Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось обнаружить и вернуть похищенное оборудование стоимостью более 4 млн гривен. Для возмещения оставшегося ущерба подан гражданский иск.

Военнослужащий обвиняется в присвоении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.