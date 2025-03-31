Неизвестные дроны над научным центром ЕС – в Италии расследуют возможную российскую шпионскую операцию

В дело вмешалась миланская прокуратура.

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В Италии начали расследование в отношении пяти полетов неизвестных дронов над исследовательским центром ЕС в городе Испра. Беспилотники могут быть российскими, сообщают ANSA и Corriere della Sera.

Расследование ведет антитеррористический отдел миланской прокуратуры. За последний месяц зафиксировано пять случаев, когда дроны, вероятно, российского происхождения, появлялись в районе научного центра.

В Испре расположены объекты Объединенного исследовательского центра Европейского Союза, где проводятся стратегические исследования в области ядерной энергетики, окружающей среды и безопасности. Кроме того, в этом регионе имеет свои объекты итальянская оборонно-аэрокосмическая компания Leonardo, которая специализируется на разработке военной техники и систем безопасности.

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