Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин пытался отменить приговор в украинском суде — чем все закончилось

В Украине глава Госдумы РФ Володин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, которого заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины. Жалобу его защитника суд отклонил, сообщает пресс-служба суда.

По приговору Володин по предварительному сговору с другими депутатами, представителями власти и вооруженных сил РФ, на заседании Госдумы 15 февраля 2022 года поддержал постановление с обращением к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании РФ самопровозглашенных "донецкой и луганской народных республик", как "самостоятельных, суверенных и независимых государств".

22 февраля 2022 года он также проголосовал за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемым лднр.

В апелляционной жалобе адвокат просил отменить приговор местного суда и закрыть уголовное производство по причине отсутствия в действиях Володина состава инкриминируемого преступления.

Коллегия судей апелляционного суда обратила внимание, что по Конституции Украины вопрос об изменении территории Украины решается исключительно всеукраинским референдумом, поэтому любые действия, связанные с изменением границ территории государства или государственной границы без проведения всеукраинского референдума, образуют объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины.

"Признание других государственных образований, так называемых "луганской народной республики" и "донецкой народной республики", в пределах международно признанных границ Украины на ее территории являются действиями, направленными именно на изменение границ территории и государственной границы Украины", - отметила коллегия судей.

После ратификации 22 февраля 2022 года договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, РФ под предлогом помощи так называемым "лнр и днр" 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины, начала боевые действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Поэтому Вячеслав Володин, являясь представителем власти и голосуя за указанные постановление и ратификацию договоров о дружбе с лднр, совершил посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, считает апелляционный суд.

Фактические объективные обстоятельства и проверенные апелляционным судом доказательства подтверждают умысел обвиняемого и свидетельствуют о предварительной договоренности лиц, принимавших участие в голосовании и принятии решений – констатировал суд.

С определением апелляционного суда по делу № 686/22916/22 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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