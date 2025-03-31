31 березня — останній день подачі декларації за 2024 рік

Після подачі декларації особа має можливість один раз виправити помилки протягом 30 днів.

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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що кампанія декларування триває до 23:59 31 березня 2025 року.

«Не зволікайте — подайте декларацію через Єдиний державний реєстр декларацій», - повідомили у НАЗК.

Після подачі декларації особа має можливість один раз виправити помилки протягом 30 днів.

Фахівці контакт-центру НАЗК сьогодні консультують до 22:00 за телефоном (044) 200 06 94.

«Врахуйте, що через велику кількість звернень очікування може тривати понад 10 хвилин, а якщо всі лінії зайняті — з’єднання може не відбутися. Рекомендуємо звернутися до антикорупційного уповноваженого за місцем роботи або скористатися Базою знань НАЗК.

Для технічної допомоги пишіть на [email protected]», - сказано у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що за неподання декларації або порушення строків передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність.

Раніше Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

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