Практика судів
  1. В Україні

31 березня — останній день подачі декларації за 2024 рік

15:22, 31 березня 2025
Після подачі декларації особа має можливість один раз виправити помилки протягом 30 днів.
31 березня — останній день подачі декларації за 2024 рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що кампанія декларування триває до 23:59 31 березня 2025 року.

«Не зволікайте — подайте декларацію через Єдиний державний реєстр декларацій», - повідомили у НАЗК. 

Після подачі декларації особа має можливість один раз виправити помилки протягом 30 днів.

Фахівці контакт-центру НАЗК сьогодні консультують до 22:00 за телефоном (044) 200 06 94.

«Врахуйте, що через велику кількість звернень очікування може тривати понад 10 хвилин, а якщо всі лінії зайняті — з’єднання може не відбутися. Рекомендуємо звернутися до антикорупційного уповноваженого за місцем роботи або скористатися Базою знань НАЗК.

Для технічної допомоги пишіть на [email protected]», - сказано у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що за неподання декларації або порушення строків передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність.

Раніше Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація реєстр декларацій декларування електронна декларація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Документи для участі у конкурсі на посади суддів Апеляційної палати ВАКС можна подати з 1 по 30 червня – ВККС

У ВККС вирішили дочекатися змін до закону, які дозволять повторно брати участь у конкурсі кандидатам, для яких попередній конкурс виявився невдалим.

На запрошення головного Рабина України до Києва прибув особистий духовний радник Трампа

Головний Равин України Моше Реувен Асман, який з перших днів війни бере активну участь у допомозі країні для перемоги над російським ворогом і син якого загинув на фронті, захищаючи Батьківщину, запросив до Києва свого доброго знайомого Марка Бернса.

Скорочення штатних посад, викликані переведенням військових формувань на штати воєнного часу, є підставами для зарахування військовослужбовців у розпорядження — Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію про право командування приймати рішення щодо увільнення військовослужбовців від займаних посад і їх подальшого призначення.

Для участі у доборі на 1 800 посад суддів місцевих судів подали документи 8 549 кандидатів – як проходили добори попередніх років

Добори 2011, 2012, 2013 та 2017 років проходили більш скромно, але регулярно.

Верховний Суд висловився щодо необґрунтованості вимог Міноборони доопрацювати документи для призначення одноразової грошової допомоги, незважаючи на судове рішення про факт спільного проживання

Незважаючи на наявність в документах, поданих для отримання одноразової грошової допомоги зазначеного судового рішення, Міністерство оборони України повернуло їх на доопрацювання з вимогою надання документів, яким встановлено факт перебування на утриманні загиблого – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва