Практика судов
  1. В Украине

Минобороны разработало концепцию обеспечения жильем военных

12:02, 9 апреля 2025
В приоритете – поддержка участников боевых действий, семей погибших, тяжелораненых, уволенных с военной службы.
Минобороны разработало концепцию обеспечения жильем военных
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины разработало новую Концепцию жилищного обеспечения военнослужащих и их семей. Документ, предусматривающий кардинальные изменения в системе предоставления жилья военным, уже прошел внутреннее согласование и передан на рассмотрение центральным органам исполнительной власти. Сейчас продолжается его общественное обсуждение. Об этом сообщили в ведомстве.

Новый подход, предлагаемый в концепции, ориентирован на создание прозрачной и эффективной системы жилищного обеспечения, которая учитывает потребности разных категорий военных, в частности участников боевых действий, семей погибших, тяжелораненых и лиц, уволенных с военной службы.

Одновременно с разработкой концепции завершается подготовка к цифровизации процесса квартирного учета военнослужащих. Это позволит сделать процедуры более прозрачными, обеспечить эффективный контроль за использованием жилищного фонда и улучшить общую организацию учета.

В рамках этой работы также разработан и утвержден Алгоритм исключения служебного жилья из фонда Минобороны, что позволит тысячам семей военных, которые сейчас проживают в служебных квартирах, получить право на постоянное проживание в них.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых

Минэкономики и Минюсту поручено до 15 апреля привлечь консультантов ведущих международных юридических компаний к подготовке переговорных позиций Украины относительно заключения соглашения с США.

Кабмин отменил необходимость получения разрешения на специальное использование полезных ископаемых

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов указали, что это означает отмену разрешения на специальное использование природных ресурсов, в части пользования полезными ископаемыми, в том числе теми, которые добываются на континентальном шельфе.

Кабмин расширил полномочия Минюста, чтобы привлечь юридических советников для переговоров с США по соглашению о полезных ископаемых

Правительство разрешило Минюсту привлекать иностранных советников для проведения анализа проектов соглашений, заключаемых Украиной с иностранными субъектами, и разработки переговорных позиций при их заключении.

При исчислении 2-месячного срока досудебного расследования день уведомления о подозрении не учитывается как день, с которого начинается отсчет срока – ОП КУС ВС

Также Объединенная палата указала, что конечным моментом срока досудебного расследования является непосредственная отправка обвинительного акта в адрес суда.

Галина Третьякова внесла доработанный законопроект об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам и не только

В доработанной редакции говорится о том, что пенсия, назначенная в соответствии с законами о государственной службе, о прокуратуре и прочим, в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии с законами о прокуратуре, государственной службе или о судоустройстве и статусе судей, лицам, не имеющим права на назначение «обычной» пенсии, не выплачивается.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді