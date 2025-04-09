Минобороны разработало концепцию обеспечения жильем военных

В приоритете – поддержка участников боевых действий, семей погибших, тяжелораненых, уволенных с военной службы.

Фото: mod.gov.ua

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Министерство обороны Украины разработало новую Концепцию жилищного обеспечения военнослужащих и их семей. Документ, предусматривающий кардинальные изменения в системе предоставления жилья военным, уже прошел внутреннее согласование и передан на рассмотрение центральным органам исполнительной власти. Сейчас продолжается его общественное обсуждение. Об этом сообщили в ведомстве.

Новый подход, предлагаемый в концепции, ориентирован на создание прозрачной и эффективной системы жилищного обеспечения, которая учитывает потребности разных категорий военных, в частности участников боевых действий, семей погибших, тяжелораненых и лиц, уволенных с военной службы.

Одновременно с разработкой концепции завершается подготовка к цифровизации процесса квартирного учета военнослужащих. Это позволит сделать процедуры более прозрачными, обеспечить эффективный контроль за использованием жилищного фонда и улучшить общую организацию учета.

В рамках этой работы также разработан и утвержден Алгоритм исключения служебного жилья из фонда Минобороны, что позволит тысячам семей военных, которые сейчас проживают в служебных квартирах, получить право на постоянное проживание в них.

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