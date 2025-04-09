РФ фактично розпочала наступ на Сумщину та Харківщину, — Олександр Сирський

Олександр Сирський підкреслив, що кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.

Фото: armyinform.com.ua

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація фактично вже розпочала наступ у Сумській та Харківській областях. Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

Сирський зазначив, що готовність Росії жертвувати великою кількістю піхоти заради тактичних перемог кардинально не змінилась.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що попри усі переговори з метою завершення повномасштабної війни, Україна лише спостерігає посилення інтенсивності наступальних дій ворога.

Коментуючи слова Президента Володимир Зеленського в інтерв'ю Le Figaro про те, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області, Сирський заявив, що «цей наступ фактично вже розпочався».

«Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках», - сказав він.

У свою чергу керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко підкреслив, що не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом.

«Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумщини і Харківщини, вже доволі давно.

Але про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна. Зовсім різні речі», - сказав він.

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