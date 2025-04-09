РФ фактически начала наступление на Сумщину и Харьковщину — Александр Сирский

Александр Сирский подчеркнул, что количество боев на всех основных направлениях возросла.

Фото: armyinform.com.ua

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский сообщил, что Российская Федерация фактически уже начала наступление в Сумской и Харьковской областях. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

Сирский отметил, что готовность России жертвовать большим количеством пехоты ради тактических побед кардинально не изменилась.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что, несмотря на все переговоры с целью завершения полномасштабной войны, Украина лишь наблюдает усиление интенсивности наступательных действий противника.

Комментируя слова Президента Владимира Зеленского в интервью Le Figaro о том, что Россия готовится к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области, Сирский заявил, что «это наступление фактически уже началось».

«Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти в два раза количества наступательных действий противника на всех основных направлениях», — сказал он.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом.

«Россияне действительно активизировались в направлении Сумщины и Харьковщины, уже достаточно давно.

Но о наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя. Совершенно разные вещи», - сказал он.

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