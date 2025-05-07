У школах Печерська та Дніпровського встановлять відеокамери з розпізнаванням облич

У школах Києва встановлять ще тисячу відеокамер.

Фото: znayshov.com

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У столиці продовжують оновлювати інфраструктуру освітніх закладів — цього року в школах Печерського та Дніпровського районів планують встановити ще близько 1 000 відеокамер. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, відеоспостереження, надійний інтернет і Wi-Fi в укриттях — це базові елементи сучасного освітнього середовища, які мають гарантувати безпеку дітей, спокій батьків та зосередженість учителів на навчальному процесі.

На сьогодні в рамках проєкту у школах столиці вже встановлено 1 319 оглядових камер, 123 — зі зчитуванням обличчя, а також 13 камер у дитячих садках.

Найбільше закладів охоплено в Оболонському районі (відеоспостереження мають 47 шкіл і 55 садочків) та у Деснянському (53 школи і 69 садочків).

Крім систем безпеки, Київ активно впроваджує цифрову доступність у школах: 396 навчальних закладів підключено до оптичного інтернету, 71 з них має Wi-Fi, а 391 укриття вже забезпечено інтернет-зв’язком.

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