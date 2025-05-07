В школах Печерска и Днепровского установят видеокамеры с распознаванием лиц

В школах Киева установят еще тысячу видеокамер.

Фото: znayshov.com

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В столице продолжают обновлять инфраструктуру образовательных учреждений - в этом году в школах Печерского и Днепровского районов планируют установить еще около 1 000 видеокамер. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, видеонаблюдение, надежный интернет и Wi-Fi в укрытиях - это базовые элементы современной образовательной среды, которые должны гарантировать безопасность детей, спокойствие родителей и сосредоточенность учителей на учебном процессе.

На сегодня в рамках проекта в школах столицы уже установлено 1 319 смотровых камер, 123 - со считыванием лица, а также 13 камер в детских садах.

Больше всего заведений охвачено в Оболонском районе (видеонаблюдение имеют 47 школ и 55 садиков) и в Деснянском (53 школы и 69 садиков).

Кроме систем безопасности, Киев активно внедряет цифровую доступность в школах: 396 учебных заведений подключены к оптическому интернету, 71 из них имеет Wi-Fi, а 391 укрытие уже обеспечено интернет-связью.

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