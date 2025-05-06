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Практический экзамен на получение водительского удостоверения будут сдавать только на автомобилях ТСЦ МВД – проект изменений МВС

14:19, 6 мая 2025
Только в случае отсутствия в ТСЦ МВД транспортного средства категории, на управление которым претендует лицо, практический экзамен будет приниматься на транспортном средстве учреждения.
Практический экзамен на получение водительского удостоверения будут сдавать только на автомобилях ТСЦ МВД – проект изменений МВС
Фото: hsc.gov.ua
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Если сейчас практический экзамен для получения водительского удостоверения принимается на транспортном средстве ТСЦ МВД или учреждения по выбору лица, сдающего экзамен, то МВД предлагает установить, чтобы практический экзамен принимался на транспортном средстве ТСЦ МВД. Только в случае отсутствия в ТСЦ МВД транспортного средства соответствующей категории практический экзамен будет проводиться на транспортном средстве учреждения.

Соответствующие изменения подготовило Министерство внутренних дел с целью совершенствования процедур сдачи экзаменов в территориальных сервисных центрах МВД для получения права управления транспортным средством.

Также изменения предусматривают, что в транспортном средстве категории В (то есть «легковые» автомобили), используемом для проведения практического экзамена, стационарно устанавливается (встраивается) не менее 4 технических средств контроля. В транспортных средствах категорий С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ и D1Е стационарно устанавливается (встраивается) или закрепляется на переносных конструкциях не менее трех технических средств контроля.

Во время проведения практического экзамена на транспортных средствах категорий А, А1, В1 на одежде экзаменатора закрепляются переносные технические средства контроля.

При сдаче лицом теоретического и/или практического экзаменов используются технические средства контроля (в том числе фото-, видео-, аудиотехника) в соответствии с Инструкцией об использовании технических средств контроля во время проведения экзаменов, хранения полученной с их помощью информации и доступа к ней, утвержденной приказом МВД.

Если лицо не сдало практический экзамен с первой попытки, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через 10 календарных дней, начиная со следующего дня после сдачи экзамена.

Если лицо не сдало практический экзамен во второй раз, следующий экзамен назначается не ранее чем через 20 дней. Если лицо не сдало экзамен в третий раз, каждый последующий практический экзамен назначается не ранее чем через 30 календарных дней, начиная со следующего дня после сдачи экзамена.

Автор: Наталя Мамченко

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